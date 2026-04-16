В Дагестане создатель криптопирамиды обманул людей на полмиллиарда рублей и пошел под суд

Суд вынес приговор создателям финансовой пирамиды в Дагестане. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проект действовал в период с 2019 по 2022 год. По версии следствия, уроженец другого региона вместе с подельниками подавал его как проект, связанный с инвестициями в криптовалюту.

Людям представили новый токен и обещали крупные заработки, но по факту участникам выплачивали деньги только за счет новых вкладчиков.

«В результате преступных действий потерпевшим – жителям Республики Дагестан и других регионов – причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 585 млн. рублей», – сообщается в публикации.

В отношении группы возбудили несколько уголовных дел. Организатора отправили в колонию общего режима на четыре года. Дела подельников рассматриваются в отдельных производствах.

До этого в Ростовской области задержали организатора пирамиды и его подчиненных, которых подозревают в похищении 60 миллионов рублей у вкладчиков. В их отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве.