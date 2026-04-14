52-летний пассажир изнасиловал попутчицу в самолете

Пассажир изнасиловал попутчицу в самолете во время рейса из Сингапура в Австралию. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

13 апреля 52-летний мужчина из Индии набросился на женщину, которая сидела рядом с ним во время перелета в Перт. «Обезумевшая от горя» пассажирка обратилась за помощью к бортпроводникам. Экипаж самолета пересадил пострадавшую и наблюдал за обвиняемым весь оставшийся полет.

После приземления в аэропорту назначения мужчину встретили сотрудники полиции. Гражданину Индии предъявили обвинения в совершении полового акта без согласия и в совершении непристойных действий на борту воздушного судна. Индийцу грозит более 12 лет лишения свободы.

Ранее пятеро мужчин подкараулили туристку в безлюдном месте в Индии и изнасиловали. Уточняется, что женщина направлялась к храму Ганеши и стала жертвой нападения недалеко от святого места.