Самокатчик в ссоре ударил ножом таксиста

Электросамокатчик напал на водителя такси на западе Москвы. Пострадавший получил ножевое ранение.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в понедельник вечером на улице Герасима Курина. 39-летний водитель такси вез пассажира и в процессе езды заметил в зеркале заднего вида на проезжей части мужчину на электросамокате. Таксист планировал пропустить его, однако самокатчику не удалось выполнить полноценный обгон. В итоге водитель СИМа все-таки догнал водителя автомобиля и, чтобы его остановить, швырнул свое транспортное средство на капот машины. После этого автомобилист выскочил на проезжую часть и завязалась драка. Самокатчик достал из кармана нож и пырнул мужчину в живот. Пассажир такси разнял драчунов и вызвал медиков.

Пострадавшего доставили в больницу, оказали помощь, и сейчас он уже находится дома, его состояние оценивается как стабильное.