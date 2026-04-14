Легковушка вылетела с моста в Москве

Легковой автомобиль KIA вылетел с моста в Москве, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Горбатом мосту в районе Вешняки. Водитель легковушки не справилась с управлением, в результате чего автомобиль упал в воду. Пострадали пять человек, из них двое без сознания.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Дагестане мощные потоки воды смыли машины и сильно разрушили дороги. Последствия ливней и прорыва дамбы в российском регионе сняли на видео.