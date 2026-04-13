Суд вынес приговор бывшему сенатору Дмитрию Савельеву

Суд вынес решение по делу бывшего сенатора и члена партии «Единая Россия» Дмитрия Савельева, которого обвинили в подготовке заказного убийства — его приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно версии следствия, Савельев попросил своего сообщника найти исполнителя для убийства своего бывшего партнера, обвиняемого в растрате. В итоге они вступили в сговор с бывшим сотрудником ФСИН — убийство планировалось совершить в момент этапирования экс-партнера в СИЗО.

Но вместо этого исполнитель убийства обратился в ФСБ. Ликвидацию мужчины решили инсценировать для задержания Савельева. Тот поверил в инсценировку и расплатился с исполнителем. После этого Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации. Свою вину бывший сенатор отрицает.

В ходе разбирательств прокурор запросил для Савельева наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сначала его вину признали присяжные, после чего судья принял решение удовлетворить требования прокурора в полном объеме.

Ранее суд вынес приговор посреднику Савельева, который помог организовать заказное убийство.