Прокурор запросил 10 лет колонии для экс-сенатора Савельева

Прокурор попросил суд приговорить экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева к 10 годам колонии по делу о покушении на убийство бизнесмена Сергея Ионова. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

— Бывшему сенатору Дмитрию Савельеву запросили наказание в виде 10 лет колонии за покушение на убийство, — передает слова собеседника РЕН ТВ.

В марте осудили одного из фигурантов этого дела — посредника при поиске киллера для убийства. Его отправили за решетку на четыре года. По решению суда он должен выплатить Ионову 970 тысяч рублей.

Савельева задержали 2 августа 2024-го на выходе из зала заседаний Совета Федерации.