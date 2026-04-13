Суд оштрафовал театр Наташи Королевой

Социальный фонд России взыскал с «Музыкального театра под руководством Наталии Королевой» штраф за непредставление сведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По информации источника, столичное отделение фонда обратилось с требованием выдать судебный приказ о штрафе в размере 500 рублей за непредставление в установленный срок сведений, которые необходимы для осуществления индивидуального учета.

Сообщается, что суд полностью удовлетворил заявление Соцфонда. Также театр Королевой должен будет заплатить еще восемь тысяч рублей госпошлины.

