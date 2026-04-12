В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу инженера на два месяца — до 10 июня 2026 года — инженера, отвечавшего за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Из материалов суда следует, что арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения на протяжении долгого времени игнорировали необходимость устранения недостатков, несмотря на то, что в декларации безопасности был зафиксирован неудовлетворительный уровень состояния объектов и выявлены многочисленные нарушения. Вместо этого они предоставляли в контролирующий орган ложные сведения о работоспособности плотины.

В период масштабных паводков, когда в республике действовал режим ЧС и наблюдались неблагоприятные погодные условия, организация так и не приняла требуемых мер безопасности. По версии следствия, именно это привело к обрушению Геджухской плотины, массовому подтоплению территорий, человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Инженеру инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее существенный вред природе или здоровью людей (ч. 3 ст. 216 и ст. 246 УК РФ).

Прорыв плотины Геджухского водохранилища в Дагестане произошёл 5 апреля 2026 года во время масштабных паводков. В результате затопило несколько населённых пунктов, погибли шесть человек, среди которых беременная 17-летняя девушка, 12-летний ребёнок, пятилетняя девочка и её бабушка, а также 70-летняя женщина. Шестой жертвой стала жительница села Кирки, чей дом был снесён оползнем.

