СК возбудил дело о гибели людей после прорыва плотины в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины, в результате чего погибли люди, сообщил СК.

Отмечается, что 5 апреля 2026 года произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища в Дербентском районе. В Результате вода затопила участок федеральной трассы "Кавказ" и прилегающие территории.

<img class="" src=""/>

"Вследствие произошедшего погибли люди", - говорится в публикации СК.

По версии следствия, должностные лица, отвечающие за эксплуатацию плотины, не проследили за техническим состоянием объекта, игнорировали имеющиеся дефекты плотины и не пытались предотвратить аварию.

Следователи задержали инженера коммерческой организации и проверяют других должностных лиц, которые могут быть причастны к ЧП.