Мигрант изнасиловал девочку прямо в поезде

50-летний мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку на сиденье поезда в Великобритании, сообщает Metro.

Инцидент, уточняет издание, случился 16 июня в прошлом году: мужчина сел в поезд, который следовал из Саутенда в Лондон, занял место напротив девочки и пытался с ней заговорить, используя переводчик.

Девочка, уточнили журналисты, пересела, но мужчина проследовал за ней, заблокировал выход и изнасиловал ее. Надругательства продолжались до прибытия поезда на другую станцию, где девочка сбежала, пересела на другой поезд рассказала о случившемся пассажирам, которые вызвали полицию.

Полицейские обнаружили насильника, отсмотрев записи с камер наблюдения, суд признал его виновным по двум пунктам обвинения в насильственном половом акте, попытке изнасилования и трем пунктам обвинения в сексуальном насилии. Приговор мигранту вынесут 17 июня.