Дочь Валентины Терешковой ограбили в Подмосковье

В Подмосковье обокрали Елену Терешкову — дочь знаменитых космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. Злоумышленник проник в её дом и утащил отопительную технику, пишет "112".

Кража произошла в районе Щёлково несколько дней назад. Хозяева обнаружили пропажу только вчера. Из дома исчезли водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор.

Сумма ущерба — 70 тысяч рублей. Супруг пострадавшей Андрей Родионов подтвердил, что полиция уже начала проверку.

Елене Терешковой 61 год, ее называли первым в мире ребенком, мать и отец которого были космонавтами. Других детей у Валентины Терешковой нет. Ее супруг Андриян Николаев был третьим советским космонавтом после Юрия Гагарина и Германа Титова.