В российском городе поплыли машины
В Нижнем Новгороде из-за паводка затопило дороги, сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».
Сообщается, что в слободе Подновье машины буквально поплыли по затопленной дороге.
В регионе из-за паводков Богородском, Большеболдинском и Шатковском муниципальных районах.
Также затоплено 11 низководных мостов. Они расположены в Кстовском районе Нижнего Новгорода, в Борском и Арзамасском городских округах, а также в Навашинском, Семеновском, Гагинском и Починковском муниципальных районах.
Ранее в Суздале из-за разлива реки Каменки смыло мост.