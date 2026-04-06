В российском городе поплыли машины

В Нижнем Новгороде из-за паводка затопило дороги, сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

© Lenta.ru

Сообщается, что в слободе Подновье машины буквально поплыли по затопленной дороге.

В регионе из-за паводков Богородском, Большеболдинском и Шатковском муниципальных районах.

Также затоплено 11 низководных мостов. Они расположены в Кстовском районе Нижнего Новгорода, в Борском и Арзамасском городских округах, а также в Навашинском, Семеновском, Гагинском и Починковском муниципальных районах.

Ранее в Суздале из-за разлива реки Каменки смыло мост.