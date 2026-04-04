Украинец порезал ножом двух сотрудников ТЦК

Украинец напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Виннице. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным винницкого областного ТЦК, военкомы задержали мужчину и попытались проверить его документы, однако он достал нож и нанес двум военкомам несколько ножевых ранений. Сотрудники ТЦК были госпитализированы, один из них находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Состояние второго военкома оценили как удовлетворительное.

Позднее издание сообщило, что украинца, совершившего нападение, задержали и мобилизовали.

Ранее украинские власти пожаловались, что дети на улицах организуют травлю против военнослужащих из-за действий по проведению мобилизации сотрудниками ТЦК.