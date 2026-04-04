В центре Москвы мужчина открыл стрельбу

В Москве один человек пострадал во время стрельбы в центре. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Солянка. По данным издания, между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой находившиеся на месте люди услышали звуки стрельбы. Одна из очевидиц выбежала из здания и заметила одного из участников конфликта лежащим на асфальте в крови.
Пострадавшего направили в больницу. Подозреваемого задержали.
По данным Shot, мужчина стрелял из ракетницы. Он якобы выбежал из бара и выстрелил в небо. Предположив, что это боевой пистолет, кто-то из прохожих накинулся на него.
До этого в Ростовской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам из пневматической винтовки. Несовершеннолетние бросали камни в его гараж, поэтому фигурант схватился за оружие.
В результате один из школьников попал в больницу с ранением живота, где его прооперировали.