В центре Москвы мужчина открыл стрельбу

В Москве один человек пострадал во время стрельбы в центре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Газета.Ru

Инцидент произошел на улице Солянка. По данным издания, между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой находившиеся на месте люди услышали звуки стрельбы. Одна из очевидиц выбежала из здания и заметила одного из участников конфликта лежащим на асфальте в крови.

Пострадавшего направили в больницу. Подозреваемого задержали.

По данным Shot, мужчина стрелял из ракетницы. Он якобы выбежал из бара и выстрелил в небо. Предположив, что это боевой пистолет, кто-то из прохожих накинулся на него.

До этого в Ростовской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам из пневматической винтовки. Несовершеннолетние бросали камни в его гараж, поэтому фигурант схватился за оружие.

В результате один из школьников попал в больницу с ранением живота, где его прооперировали.