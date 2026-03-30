В Москве арестован инвалид, растлевавший мальчиков по интернету

Извращенца, растлевавшего детей по Интернету, разоблачили столичные следователи. Примечательно, что задержанный практически не может давать показания — после инсульта у него практически отнялся голос.

Как стало известно «МК», в правоохранительные органы на днях пожаловались родители двух 8-летних мальчиков из района Бескудниково. Они рассказали, что приятелям в соцсетях стал надоедать какой-то странный тип. Сначала он просто затеял переписку с ребятами, а затем начал присылать им порноматериалы — в частности, снимки мужских половых органов и сцены сексуального характера.

Разоблачить педофила не составило труда. Им оказался 45-летний житель Свердловской области. Мужчину нашли в его полуразрушенном доме в глухом селе. Оказалось, что около четырех лет назад его хватил удар, и после этого он фактически утратил возможность говорить, получил инвалидность второй группы. Впрочем, такое состояние не мешало ему соблазнять мальчиков по Интернету. Негодяя доставили в Москву и уже заключили под стражу.