Сын москвички передал курьеру драгоценности на миллион рублей

Аферисты обманули 21-летнего сына москвички и заставили его передать курьеру драгоценности стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию с заявлением обратилась 44-летняя жительница столицы. Она сообщила, что ее старший сын, находясь под влиянием телефонных мошенников, забрал из квартиры ювелирные украшения стоимостью более одного миллиона рублей и передал их неизвестному, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители задержали курьера аферистов. Молодой человек планировал сдать похищенное в ломбард. Силовики изъяли у него украшения, их вернут владелице. В отношении пособника мошенников возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемому избрали запрет определенных действий.

Ранее аферисты заставили 17-летнюю школьницу из Одинцова передать курьерам коллекцию часов ее родителей. Сумма ущерба составила 8,5 миллиона рублей. Одного из пособников

злоумышленников задержали. У курьера не нашли часы, так как он успел сдать их в ломбард. Следователи возбудили уголовное дело.