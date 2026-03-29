Город обесточен после удара ВСУ

В части населенных пунктов Запорожской области после атаки ВСУ пропал свет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

© Московский Комсомолец

По его данным, обесточен ряд населенных пунктов Куйбышевского округа, а также город Энергодар.

- Риски повторных ударов сохраняются, что усложняет для энергетиков восстановительные работы, - говорится в сообщении Балицкого.

Глава администрации Энергодара Максим Пухов в своем телеграм-канале сообщил, что в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ город оказался обесточен, обстрел продолжается.

Позднее Пухов отметил, что энергетикам удалось оперативно устранить повреждения в электросетях, и сейчас осуществляется поэтапный запуск оборудования на объекта тепло- и водоснабжения, жилищного фонда, потребителей.