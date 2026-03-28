Взрывы прогремели в Самарской области

Утром 28 марта в Самарской области очевидцы сообщили о взрывах в Чапаевске и Новокуйбышевске. По данным Telegram-канала SHOT, перед этим над регионом был слышен громкий гул, затем раздались несколько взрывов в разных частях городов.

Губернатор Вячеслав Федорищев через свои соцсети объявил о введении режима ракетной опасности. Кроме того, воздушное пространство региона закрыли на всех высотах в рамках режима «Ковер». Официальных комментариев о последствиях и возможных разрушениях пока не поступало.

Очевидцы уточняют, что взрывы были слышны около получаса назад. Информация о работе средств противовоздушной обороны подтверждается местными жителями, однако Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

Ракетная опасность также объявлена в Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии. Временные ограничения на приём и отправку рейсов введены в 13 аэропортах России. Перечень воздушных гаваней не уточняется, но меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью средства ПВО и РЭБ уничтожили 19 беспилотников над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил отражение атаки, однако Минобороны официальной сводки пока не публиковало. В Самарской области сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.