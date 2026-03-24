Пригородный поезд сошел с рельсов на Урале

На станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошёл сход пригородного поезда №6968, следовавшего по маршруту Ивдель — Серов. Инцидент произошёл утром 24 марта 2026 года.

© Московский Комсомолец

По данным Уральской транспортной прокуратуры, опрокидывания вагонов не произошло, пассажиры не пострадали. На месте ведутся работы по восстановлению движения и обеспечению безопасности железнодорожного участка.

«По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование направлено на выяснение причин схода поезда с рельсов и предотвращение подобных случаев в будущем.