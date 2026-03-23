12-летнего мальчика раздавило бревнами

В Приморье возбудили уголовное дело по факту ЧП с 12-летним мальчиком на территории лесообрабатывающего предприятия в Арсеньеве, ребенка придавило упавшим бревном. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Инцидент произошел 22 марта на улице Вокзальной. По версии следствия, территория склада не была огорожена, доступ посторонних не ограничивали. Мальчик вместе с приятелем залез на штабель лесоматериала, бревна сдвинулись, одно из них упало на несовершеннолетнего. Спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Барнауле Алтайского края двое детей получили удар током — одного из них спасти не удалось. Мальчики забрались на крышу гаража, один из них поскользнулся и схватился за оголенный провод. От удара током ребенок потерял сознание. Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи не смогли реанимировать несовершеннолетнего. Второй подросток пытался помочь другу и получил ожог.