$8497.29

В Приморье 12-летнего мальчика раздавило бревнами

Газета.Ruиещё 4

В Приморье возбудили уголовное дело по факту ЧП с 12-летним мальчиком на территории лесообрабатывающего предприятия в Арсеньеве, ребенка придавило упавшим бревном. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю.

© РИА Новости

Инцидент произошел 22 марта на улице Вокзальной. По версии следствия, территория склада не была огорожена, доступ посторонних не ограничивали. Мальчик вместе с приятелем залез на штабель лесоматериала, бревна сдвинулись, одно из них упало на несовершеннолетнего. Спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Барнауле Алтайского края двое детей получили удар током — одного из них спасти не удалось. Мальчики забрались на крышу гаража, один из них поскользнулся и схватился за оголенный провод. От удара током ребенок потерял сознание. Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи не смогли реанимировать несовершеннолетнего. Второй подросток пытался помочь другу и получил ожог.