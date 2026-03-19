ФСБ: генерал Алексеев поправляется после покушения

Генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев поправляется после совершённого на него покушения, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

«Поправляется, дай бог ему здоровья. Всё будет хорошо», — цитирует Бортникова РИА Новости.

Он добавил, что защита безопасности таких фигур, как генерал Алексеев, будет повышена.

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

По данным источника Telegram-канала RT, генерал-лейтенант Алексеев после покушения находился в больнице в тяжёлом состоянии.

Позднее исполнитель покушения был задержан в ОАЭ и передан России.

Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на Алексеева, признали вину. Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.