ФСБ: генерал Алексеев поправляется после покушения
Генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев поправляется после совершённого на него покушения, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.
«Поправляется, дай бог ему здоровья. Всё будет хорошо», — цитирует Бортникова РИА Новости.
Он добавил, что защита безопасности таких фигур, как генерал Алексеев, будет повышена.
6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.
По данным источника Telegram-канала RT, генерал-лейтенант Алексеев после покушения находился в больнице в тяжёлом состоянии.
Позднее исполнитель покушения был задержан в ОАЭ и передан России.
Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на Алексеева, признали вину. Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.