Москвичка пыталась убить пенсионерку по указанию мошенников

20-летняя жительница Москвы попыталась убить пенсионерку по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Как рассказали в СК, девушку смогли убедить в том, что она является «внештатным сотрудником правоохранительных органов по изобличению иноагентов». После долгого общения с девушкой, мошенники убедили ее в необходимости убийства пожилой женщины, которая якобы являлась иноагентом.

В итоге девушка согласилась на преступление. Она планировала оглушить женщину перцовым баллончиком, после чего ударить ее молотком, однако ей помешали родственники пенсионерки.

«Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок. Впоследствии дверь квартиры открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться», — рассказали в СК.

Девушка была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сама пенсионерка заявила, что не знает, почему мошенники выбрали именно ее в качестве цели. Помимо этого, также дала комментарий мать задержанной. Она заявила, что ее дочь всегда была очень доверчивой, а также страдала от эпилепсии и проблем с памятью.

Напомним, что ранее в Москве произошел похожий случай. 20-летний футболист Даниил Секач убил 48-летнюю женщину под влиянием мошенников. При этом, дверь в квартиру убитой ему открыла 16-летняя дочь женщины, которая также действовала по указанию злоумышленников.