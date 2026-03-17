Патриарх Грузии госпитализирован

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом говорится в заявлении на сайте Патриархии Грузии.

Отмечается, что в настоящий момент глава грузинской церкви находится в Кавказском центре медицины. Его состояние оценивается как проблематичное, но стабильное.

По данным ТАСС, патриарх был госпитализирован с «массивным кровотечением из желудка», он помещен в реанимацию.

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе, прибывший к патриарху, отметил, что ситуация «правда не простая» с учетом возраста священнослужителя.