Люди повисли вниз головой на аттракционе в российском городе

В парке Победы в Ставрополе заклинило аттракцион с людьми. Горожане висят вниз головой, пишут «Известия».

Инцидент произошел в понедельник, 16 марта.

На место происшествия оперативно прибыли бригады экстренных служб для проведения аварийно-спасательных работ. Причины и обстоятельства происшествия расследуются, информации о пострадавших нет.

Напомним, что 30 сентября 2023 года шесть человек, включая семилетнего ребенка, застряли на высоте 35 метров на аттракционе «Властелин небес» в парке Победы в Ставрополе.

В пресс-службе МЧС отметили тогда, что сотрудники ведомства эвакуировали всех заблокированных людей. Медицинская помощь им не потребовалась.