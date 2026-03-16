Актер из «Бумера» пропал в Москве

Актер Сергей Мамаев пропал в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мамаев приехал в столицу, чтобы выступить с постановкой Марийского ТЮЗа по поэме Николая Гоголя. По данным издания, прямо перед спектаклем актер злоупотребил алкоголем и не мог связать двух слов. Он сказал что-то невнятное своему художественному руководителю, ушел и не вернулся. Артисту пришлось в срочном порядке искать замену. На данный момент актера ищет полиция Москвы. Его телефон выключен, а друзей в столице нет.

Сергей Мамаев родился в деревне Шудумарь Сернурского района. После школы артист уехал в Марий Эл поступать в сернурское СПТУ на водителя. Однако знакомая предложила ему поехать в Йошкар-Олу учиться на актера. Актер окончил местный колледж культуры и искусства.

Артист снимался в таких проектах, как «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го», «Монах и бес», «Раскол», «Невеста», «Мечтать не вредно». Отмечается, что в последнее время он часто играл сказочных персонажей в театре. Мужчина выступал на русском и марийском языках. Мамаев является народным артистом Республики Марий Эл.