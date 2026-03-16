Врачи не разрешили онкобольной Лерчек приезжать в суд

Врачи столичного онкоцентра не отпустили блогера Валерию Чекалину (Лерчек) на очередное заседание суда по ее уголовному делу. Как передает из зала Гагаринского районного суда Москвы корреспондент "РГ", процесс продолжился без нее.

Напомним, что У Валерии Чекалиной диагностирован рак четвертой стадии. Сейчас она проходит серьезный курс лечения. Дети Лерчек сейчас временно взял себе их отец, Артем Чекалин. Он прибыл в суд в сопровождении своих адвокатов.

В зал пустили не всех желающих слушателей. По нашим данным, там присутствует один из адвокатов Лерчек. Вероятнее всего, будет заявлено ходатайство о приостановлении процесса.

Напомним, Лерчек и Артем Чекалин обвиняются в незаконном выводе за рубеж 250 миллионов рублей. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Эксперты ожидают, что из-за тяжелой болезни Лерчек процесс могут приостановить.