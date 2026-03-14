Россиянки пострадали при атаке БПЛА ВСУ

В Шебекино беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал коммерческий объект, пострадали четыре женщины. Об этом сообщил Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что россиянок госпитализировали с баротравмами. Им оказана медицинская помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.

«В здании пробита кровля, выбиты окна, повреждены входная группа и оборудование», — сообщили в Оперштабе.

Ранее управляемый дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Максимовка Шебекинского округа. Во время взрыва мужчина потерял кисть руки и получил множественные осколочные ранения в живот.