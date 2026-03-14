Дочь убитой москвички допрашивают

Дочь убитой москвички сейчас допрашивают, сообщил источник RT. По его данным, несовершеннолетняя не была знакома с подозреваемым.

Напомним, телефонные мошенники обманом заставили девочку-подростка пустить одного из них в квартиру. По версии следствия, предполагаемый убийца избил и зарезал ножом мать, забрал деньги из сейфа и ушёл.

20-летнего футболиста задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Оперативники отрабатывают версию, что его также могли обмануть мошенники, сообщил RT источник.