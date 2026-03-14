В Испании рухнула башня XV века

В автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча обрушилась башня средневекового замка. Инцидент произошел утром, поэтому удалось избежать пострадавших среди туристов, сообщает ТАСС.

Башня расположена рядом со входом в замок XV века, который ежедневно посещают сотни людей. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени, когда посетителей еще не было. Только по этой причине пострадавших в результате инцидента нет. Припаркованные рядом с замком автомобили были повреждены падающими камнями.

Мэр Альваро Гутьеррес рассказал, что замок закрыли для туристов на несколько недель. Предстоит оценить ущерб и провести осмотр остальной части замка.

По словам мэра, еще до инцидента власти готовили тендер на реставрационные работы некоторых башен.

