Россиянин загадочно пропал в Таиланде

В Таиланде после ссоры с гражданской женой загадочно пропал Денис, 40-летний IT-специалист из Уфы. Россиянина ищут уже две недели, пишет Telegram-канал Shot.

© Unsplash

По данным канала, мужчина исчез 25 февраля. Он поссорился со своей девушкой Аней, с которой жил 9 лет, привел ее в полицейский участок.

Россиянин на глазах стражей порядка разорвал паспорт возлюбленной с тем, чтобы его посадили в тюрьму. Молодая женщина отказалась писать заявление, покинула участок и на следующий день улетела домой по свидетельству на возвращение.

Денис, в свою очередь, сел на скутер и уехал в неизвестном направлении. В жилой комплекс, где пара снимала квартиру, мужчина не вернулся.

Ранее сообщалось, что в Таиланде за последние месяцы таинственно пропали несколько россиян.

Так, 31 января стало известно, что 24-летний криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим пропал без вести в городе Паттайя.

В середине февраля 25-летний Александр, учитель местной школы, обратился в посольство России в Бангкоке. В дипмиссию он явился без документов. Через два дня мужчина перестал выходить на связь.