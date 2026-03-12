Мальчик и девочка пропали в Самарской области

Полиция Новокуйбышевска разыскивает двоих несовершеннолетних, которые пропали днём 11 марта. Об этом сообщает главное управление МВД по Самарской области в своём Telegram-канале. Там же опубликованы фото пропавших.

© Московский Комсомолец

Мальчик 2016 года рождения и девочка 2010 года рождения ушли из дома на проспекте Победы около 14:00 и до сих пор не вернулись. На поиски ориентирован весь личный состав городского отдела полиции, информация передана волонтёрам.

Девочке на вид 15 лет, рост 154 см, полное телосложение, русые волосы. Была одета в чёрную куртку, розовую шапку, свободные чёрные штаны и чёрные кроссовки.

Мальчик выглядит на 10 лет, рост 128 см, худощавый, светло-русые волосы. Был одет в синюю куртку, бело-коричневую шапку, серые спортивные штаны и зелёные сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении детей, просят звонить в полицию Новокуйбышевска по телефону 8 (84635) 6‑67‑81 или 112.