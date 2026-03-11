В Сочи после падения обломков БПЛА пострадал человек

В Адлерском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

© Российская Газета

"Фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь, без госпитализации. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Напомним, со вчерашнего вечера в Сочи продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин предложил родителям не отправлять 11 марта своих детей на занятия в школы.