Девять детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке

В башкирском Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора в бассейне, где отдыхали с родителями. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в СУСК РФ по региону.

© Прокуратура Республики Башкортостан

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным регионального СК, 8 марта три семьи с детьми отдыхали в сауне в Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

В канале МАХ следственного управления сообщили, что в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок остался в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, остальных после оказания помощи отпустили домой. К проверке также подключились сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

