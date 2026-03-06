В Москве обвалилась крыша катка ЦСКА, где проводят тренировки фигуристы и другие спортсмены. Инцидент произошёл в полночь 20 февраля.

«Обошлось без жертв только потому, что всё случилось ночью. В это время на катке никого не было», — приводит слова очевидца «РИА Новости».

Отметим, на катке ЦСКА тренировались олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном катании Аделина Сотникова, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие спортсмены. В настоящее время на нём занимаются фигуристы тренерских групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.