Дрон ВСУ убил пенсионерку в ЛНР

Украинский беспилотный атаковал гражданскую машину в черте города Сватово в ЛНР, пожилая местная жительница получила смертельные ранения, сообщили в региональном правительстве.

Украинские боевики нанесли прицельный удар по легковому транспорту, в машине была пожилая женщина, указали в республиканском руководстве, передает ТАСС.

Пострадавшую 71-летнюю местную жительницу с тяжелыми травмами экстренно доставили в городскую больницу. Врачи боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком серьезными, и пациентка скончалась спустя менее часа после госпитализации.

Ранее при атаке дронов ВСУ в Саратовской области пострадали три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирной жительницы в городе Грайворон.