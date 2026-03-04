В аэропортах Кубани введен план «Ковер»

В аэропортах Краснодарского края – Сочи, Краснодара и Геленджика – днем в среду действует план «Ковер». О введении временных ограничений в воздушных гаванях проинформировали в Росавиации.

Аэропорты закрыты на вылет и прилет. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских бортов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней предпринимают все необходимое.

По данным оперштаба Кубани, в Новороссийске, Анапе, Геленджике включены сирены системы оповещения из-за угрозы воздушных атак со стороны ВСУ.