Огонь охватил нефтяную платформу в Персидском заливе

Иранские беспилотники атаковали нефтяную платформу ОАЭ в Персидском заливе. Об этом пишет «Фонтанка».

В субботу, 28 февраля, США провели масштабную атаку на гражданские и военные объекты в Иране. В ответ КСИР ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке.

1 марта обмен ударами продолжился. США и Израиль атаковали военные объекты республики, Иран ударил по базам, танкерам, портам, воздушным гаваням.

«Дроны атаковали нефтяную вышку ОАЭ, она тоже горит. Дымит и французская военно‑морская база Camp de la Paix в Персидском заливе», — уточнили журналисты.

Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив

На распространяемом очевидцами фото заметен черный дым, идущий от платформы. О пострадавших не сообщается.