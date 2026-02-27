Задержан экс-главред Readovka Алексей Костылев

Бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет РБК.

По словам источников издания, Костылеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Журналист был вызван на допрос 25 февраля и помещен в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит меру пресечения, уточнил Telegram-канал Baza.

Напомним, что в 2024 году Костылев попал в аварию в деревне Рухань, когда ехал на квадроцикле. Он был госпитализирован без сознания и впал в кому. В итоге врачам удалось стабилизировать состояние журналиста, сначала он был переведен из реанимации в отдел реабилитации, а затем выписан из больницы.