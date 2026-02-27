Появились подробности похищения девятилетней девочки в Смоленске

Похититель девятилетней девочки в Смоленске спрятал ее в квартире своей бывшей сожительницы, женщина задержана. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники сообщил Telegram-канал Shot.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля. Она вышла погулять с собакой, которая в итоге вернулась домой без хозяйки. Ребенка искали несколько дней, в том числе и десятки добровольцев. Вечером 26 февраля стало известно о задержании подозреваемого в похищении. По данным МВД, девочка находилась в квартире одного из домов вместе с мужчиной 1983 года рождения.

По информации Telegram-канала Shot, Сергей Г. последние шесть лет периодически пользуется помощью своей бывшей сожительницы Натальи, с которой у них были отношения в начале 2020-х годов. При этом у женщины проблемы с алкоголем и часто копятся долги за коммуналку.

«Последние восемь месяцев Сергей вел себя странно: с Натальей часто общался через загадочные записки, которые подкладывал под дверь, совсем перестал пользоваться телефоном — поэтому оперативники не сразу отследили его передвижения в день похищения», — утверждают источники канала.

Похититель привез ребенка в квартиру Натальи и представил ей девочку как племянницу. При этом пока неизвестно, зачем было организовано похищение. С подозреваемым продолжают работать следователи.