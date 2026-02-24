Акула растерзала врача на глазах у его семьи

В заморской территории Франции в Тихом океане 55-летний врач пострадал в результате нападения акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нападение произошло, когда мужчина занимался виндсерфингом в Новой Каледонии. За этим с берега наблюдала его семья. На их глазах мужчина начал барахтаться в воде, махать руками и в итоге исчез под водой. Помочь ему никто не смог.

В воскресенье, 22 февраля, яхтсмены обнаружили останки мужчины в расположенной неподалеку лагуне. Они пытались его реанимировать, но было поздно. Судя по ранам на правом предплечье, ноге и левой голени, врача растерзала акула.

Ранее сообщалось, что у берегов Каймановых Островов акула напала на человека. Пострадал подводный фотограф.