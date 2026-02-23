В российском городе после атаки БПЛА начался пожар

В Альметьевске после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар в промышленной зоне. Об этом сообщила администрация российского города в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что угрозы для мирных жителей нет.

Ранее очевидцы сообщили, что в Альметьевске прозвучало от пяти до семи взрывов. Местные жители видели вспышки в небе, после чего в одном из районов города зафиксировали возгорание и задымление.