Взрывы прогремели над Татарстаном

В Альметьевске (Татарстан) прогремело несколько мощных взрывов, после чего в одном из районов начался пожар. Об этом стало известно в понедельник, 23 февраля.

По словам местных жителей, около пяти утра над городом раздалось от пяти до семи громких хлопков. В небе очевидцы заметили яркие вспышки. После этого в одном из районов возникло задымление и возгорание.

Официальной информации о последствиях и пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

До этого взрывы прогремели над Саратовской областью. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказали местные жители, первые громкие взрывы прозвучали около 2:30 ночи. Всего очевидцы насчитали 12-15 хлопков.