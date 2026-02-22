Интерпол объявил охоту на пикапера Люлькова

Интерпол начал охоту на пикапера Яйцеслава (настоящее имя — Владислав Люльков) — власти Ганы и Кении обнародовали паспортные данные российского блогера и объявили его в международный розыск, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 36-летний блогер устроил турне по Черному континенту. В ходе поездки он соблазнял женщин в ЮАР, Гане и Кении, снимал интимные процессы на скрытую камеру в очках, выкладывал ролики в интернете — в своем блоге и в платном приватном канале.

Журналисты заметили, что приключения российского туриста взбудоражили африканские страны. Дошло до того, что власти ряда государств вызвали российских послов и выразили им недовольство.

Пикаперу Яйцеславу грозит шесть лет тюрьмы в Гане

Министр коммуникаций, технологий и инноваций Ганы Сэмюэл Джордж заявил, что правительство начало действовать, чтобы привлечь россиянина к ответственности за съёмку своих сексуальных похождений с несколькими местными жительницами.

Гана сделает всё возможное, подчеркнул глава ведомства, чтобы добиться экстрадиции иностранца, нарушившего законы страны.

«Власти Ганы и Кении обнародовали паспортные данные российского блогера и объявили его в международный розыск», — уточнили авторы статьи.

Ранее стало известно, что одна из девушек, с которой Люльков вступал в интимную связь, сдала положительный тест на ВИЧ и покончила с собой.