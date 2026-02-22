В украинском городе произошел теракт

Во Львове произошел теракт. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия были госпитализированы 14 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. По данным Telegram-канала «Страна.ua», в Нацполиции также сообщили и о погибших.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», произошёл подрыв машины возле львовского СИЗО.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 414-й бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, который считается ответственным за теракт, унесший жизнь военкора Первого канала Анны Прокофьевой.