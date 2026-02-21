Москвич арестован за шашлыки на балконе

Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, который ругался матом в подъезде и жарил шашлыки на балконе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

© Москва 24

Инцидент произошел днем 1 февраля. Выяснилось, что москвич Александр Кошель жарил шашлык с "внешней стороны оконной рамы квартиры", нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания граждан. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушения общественного порядка.

Москвича доставили в суд, где он признал вину и раскаялся. Суд постановил признать мужчину виновным в мелком хулиганстве и арестовать на 13 суток. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.

