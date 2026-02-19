Жительница ДНР пострадала в результате БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово пострадала женщина. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Крайне тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 19 февраля атаковали Брянскую область беспилотниками. В результате пострадали два мирных жителя.