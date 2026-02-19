В российском городе семиклассник ранил ножом сверстника

Ученик седьмого класса в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что состояние подростка оценивается как тяжелое. В настоящее время пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники.

«Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное», — подчеркнул губернатор.

Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. Правоохранительные органы ведут работу на месте.

4 февраля ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, напоминающим молоток. В результате трое школьников и учитель получили ожоги, еще двое пострадали от ударов.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Восьмиклассница была задержана. Местные власти объявили о проведении внеплановых проверок во всех школах региона. Директор школы, в которой произошло нападение, была освобождена от должности.