В Ереване произошла стрельба, есть погибший

В административном районе Еревана Аджапняк произошла перестрелка. Пострадали 10 человек, один из них позже скончался в больнице. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в среду, 18 февраля, на улице Абеляна, 9. Неизвестные лица открыли огонь из автомата и пистолета.

На место происшествия прибыли министр и замминистра внутренних дел Армении, сотрудники местного отдела полиции, уголовного отдела МВД и следователи.

В ходе следственных действий обнаружены гильзы, нож и автомобиль Lexus со следами от пуль. Полиция устанавливает личности пострадавших и погибшего, а также владельца автомобиля.

Пострадавшие были доставлены в городские клиники. Один человек скончался, трое находятся в тяжелом состоянии.

«Полученная оперативная информация подтвердилась. Десять граждан с огнестрельными ранениями были доставлены в различные больницы Еревана», — отметил источник.

Возбуждено уголовное дело против группы лиц по статье о покушении на убийство и незаконном хранении оружия