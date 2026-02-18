В московский суд поступило дело актера Смольянинова*

Уголовное дело актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) поступило в Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Ранее он был заочно обвинен в распространении фейков о российской армии. По информации агентства, дело было зарегистрировано 18 февраля. Дата заседания не назначена.

17 февраля Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Смольянинова и направила дело в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения.

Смольянинов, ставший звездой после выхода фильма «9 рота», уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В настоящее время он живет в Латвии. При этом, как стало известно kp.ru, актер продолжает зарабатывать в РФ. Издание, ссылаясь на данные сервиса сервиса Rusprofile, выяснило, что Смольянинов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Московской области еще в 2008 году. Его ИП специализируется на исполнительском искусстве и занимается производством фильмов, телепрограмм и рекламных материалов.