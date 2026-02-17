Оперштаб: обломки БПЛА обнаружили в Горячем Ключе

Обломки беспилотников обнаружили в Горячем Ключе после ночной атаки ВСУ . Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Фрагменты дронов упали по двум адресам. Пострадавших и повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, нет. На местах работают соответствующие службы.

Минувшей ночью над Кубанью были сбиты 18 дронов. В поселке Ильском в Северском районе после атаки ВСУ с ранениями госпитализированы два человека. Также произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском НПЗ и в поселке Волна. В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Обломки БПЛА обнаружены в нескольких районах Сочи и в Краснодаре. Информация о последствиях продолжает уточняться.